Росія не зможе уникнути звільнення окупованого Криму, - Джемілєв

Уповноважений з прав кримських татар при президенті України, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що країні-агресору Росії не уникнути звільнення Криму.

Про це передає Еspreso.tv.

"Росії не уникнути звільнення Криму: або буде розпад Росії, і вона буде змушена його віддати", - зазначив Джемілєв.

Він вважає, що кожен день наближає Крим до деокупації, проте не військовим шляхом.

"Ні люди не підтримають, ні західні партнери не зрозуміють (військовий шлях деокупації, - ред). У західних країн, як і України, якщо порівнювати з Росією, ставлення до людського життя зовсім інше. Тоталітарний режим за людські життя не відповідає, скільки б там не гинуло. А у нас одразу ж на вулицю вийдуть, родичі до президента підуть. І в західних країнах так само. Вони людським життям дуже дорожать. Ось на цьому Путін добре і грає. Там народ мовчить, а в демократичних країнах зовсім інше", - наголосив Джемілєв.

Відповідаючи на питання, чи можливий розпад Росії, Джемілєв заявив: "Якщо подальша поведінка Путіна такою і буде, то до цього і йде. Якщо виходити з інтересів Росії, то він ні в якому разі не повинен був заходити в Крим".