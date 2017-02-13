Розділення церкви є причиною анексії Криму та подій на Донбасі, - патріарх Філарет

Найбільшою проблемою для України сьогодні є розділення православної церкви на дві частини - на Київський патріархат і Московський патріархат.

Таку думку висловив предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет, передає Еспресо.TV.

"Ось якби не було цього розділення, війни, яка сьогодні йде на сході, результатом агресії Москви в справи України і відокремлення Криму не було б. Чому не було б? А тому що церква об’єднала б, консолідувала б українське суспільство таким чином, що агресору не було б ніякої можливості втрутитися в ці справи", - впевнений Філарет.

Він заявив, що Крим був анексований, тому що там церква була Московська, а Українська церква Київського патріархату в Криму слабка.

"Чому іде війна на Донбасі, а не в Галичині?.. А тому що в Галичині і православна церква, і греко-католицька церква стоять на патріотичних позиціях. І там агресору нема чого робить. А ось на сході, де панує Московський патріархат, тобто чужа церква, там сприятливі умови для нападу на цю частину України", - зазначив Філарет.

Він наголосив, що саме тому завдання православної церкви полягає в об’єднанні в одну православну церкву.

"Москва теж стоїть на позиції об’єднання, але об’єднання, а потім приєднання до Москви. Підпорядкуватись Московському патріарху і таким чином через церкву мати вплив уже на всю Україну. Ми такого об’єднання не хочемо. Ми хочемо об’єднатись в одну православну церкву, відокремлену від Московського патріархату, тобто в помісну церкву, українську церкву", - пояснив предстоятель УПЦ КП.

Він додав, що у такому випадку Україна для Росії стане недоступною.

"Ось якщо ми досягнемо цього, а ми цього досягнемо, то Україна для Росії буде недоступною, тому що буде консолідоване українське суспільство. Не буде тут ніякої агентури російської, а сьогодні її багато у всіх галузях, і тому Росія і насмілилась напасти на Україну", - підсумував Філарет.