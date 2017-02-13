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Георгій Кониський, український письменник, церковний і культурний діяч

Щонайменше 9 людей опинилися під лавиною у французьких Альпах

13 лютого, 2017 - 16:07

На гірськолижному курорті у Тіні на південному сході Франції щонайменше 9 людей опинилися під лавиною.

За даними видання, один гід та вісім лижників були зметені лавиною в районі позатрасового катання поблизу містечка Тінь, інформує BFM TV.

За інформацією рятувальників, внаслідок сходження лавини щонайменше 4 людей загинули.

Як йдеться у повідомленні, сходження лавини відбулося об 11.00 за місцевим часом на висоті 2100 метрів.

Нагадаємо, у передмістях Парижа було затримано 37 осіб внаслідок сутичок, що спалахнули після протесту з приводу застосування поліцією надмірної сили щодо молодого чорношкірого чоловіка.

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