Щонайменше 9 людей опинилися під лавиною у французьких Альпах

На гірськолижному курорті у Тіні на південному сході Франції щонайменше 9 людей опинилися під лавиною.

За даними видання, один гід та вісім лижників були зметені лавиною в районі позатрасового катання поблизу містечка Тінь, інформує BFM TV.

За інформацією рятувальників, внаслідок сходження лавини щонайменше 4 людей загинули.

Як йдеться у повідомленні, сходження лавини відбулося об 11.00 за місцевим часом на висоті 2100 метрів.

Нагадаємо, у передмістях Парижа було затримано 37 осіб внаслідок сутичок, що спалахнули після протесту з приводу застосування поліцією надмірної сили щодо молодого чорношкірого чоловіка.