Сьогодні міжнародна безпека є найбільш нестійкою з часів Другої світової війни, - доповідь Мюнхенської конференції

Фонд "Мюнхенська конференція з безпеки" (Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz), який організовує однойменний міжнародний форум, опублікував у понеділок, 13 лютого, щорічну доповідь (Munich Security Report 2017), присвячену основним проблемам міжнародної безпеки.

Центральними темами цьогорічної доповіді є криза міжнародного порядку та ліберальної демократії, а також європейська політика у сфері безпеки та оборони. Доповідь дає певний імпульс для дискусій на конференції.

У документі під назвою "Пост-правда, пост-Захід, пост-порядок?" проведено аналіз основних подій та актуальних викликів міжнародній безпеці. У доповіді, зокрема, вказується на загрози з боку ісламістів, маніпуляції інформацією та її використання як зброї, ситуацію з безпекою у Тихоокеанському регіоні та на Близькому Сході.

"Міжнародна сфера безпеки сьогодні, можливо, найбільш нестійка з часів Другої світової війни. Деякі з фундаментальних основ Заходу та міжнародного ліберального порядку є ослабленими. Противники відкритого суспільства перейшли в наступ", - зазначив у вступному слові до доповіді голова Мюнхенської міжнародної конференції з безпеки Вольфґанґ Ішинґер (Wolfgang Ischinger).

Серед основних аспектів цьогорічної доповіді Мюнхенської міжнародної конференції з безпеки наступні:

- прогноз аналітичної компанії IHS Markit, згідно з яким оборонні витрати країн Західної Європи майже не зростуть до 2020 року, в той час як у країнах Східної Європи ці витрати збільшаться у середньому на три відсотки;

- аналіз, який свідчить про консолідацію оборонної промисловості у Європі упродовж кількох останніх десятиліть;

- збільшення кількості громадян демократичних країн, які вірять у розв'язання проблем авторитарним шляхом, а також зниження рівня свободи у світі;

- дані експертів IHS Conflict Monitor, згідно з якими лише 20 відсотків повітряних ударів, завданих авіацією Росії на території Сирії у 2016 році, були спрямовані проти терористичного угруповання "Ісламська держава";

- дані соцопитувань у Ірані, згідно з якими більшість громадян країни вважають, що Європейський Союз здійснює торгівлю з Іраном та інвестує в країну значно в менших обсягах, ніж міг би, оскільки перебуває під тиском Сполучених Штатів;

- дані Організації з безпеки і співробітництва в Європі щодо кількості порушень перемир'я на Сході України, а також інформація про перешкоджання сторонами конфлікту на Донбасі роботі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ;

- аналіз ракетних потужностей Росії у Калінінградській області, а також нарощування Китаєм свого флоту;

- можливе створення Північної Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети, яка могла б досягти території США.