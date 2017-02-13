Сили АТО будуть змушені відкривати вогонь у відповідь, - прес-центр

У штабі антитерористичної операції заявили, що в разі продовження провокаційних обстрілів українських позицій після 16:30 сили АТО будуть змушені відкривати адекватний вогонь у відповідь.

Про це повідомив у понеділок прес-центр АТО.

"Незважаючи на досягнуті домовленості щодо припинення вогню, російсько-окупаційні війська протягом дня продовжують обстріли наших позицій вздовж усієї лінії розмежування сторін з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та забороненої Мінськими домовленостями зброї", - йдеться у повідомленні.

Так, на Донецькому та Маріупольському напрямках окупантами були обстріляні позиції Збройних Сил України зі 122-міліметрової артилерії, танків, 120- та 82-міліметрових мінометів.

У штабі АТО застерігають, що в разі продовження провокаційних обстрілів українських позицій після 16.30 та з метою уникнення втрат серед особового складу сили АТО будуть змушені відкривати адекватний вогонь у відповідь.

"Про таке рішення вже попереджено Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін встановленим порядком", - додали у штабі.