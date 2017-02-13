Турецькі війська залишать Сирію після її звільнення від "ІД"

Турецькі війська покинуть Сирію після її звільнення від "ІД".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

"Після визволення регіону від "ІД", курдських загонів народної оборони і курдської Партії демократичного союзу, а також після вигнання "ІД" з Ракки для нас буде занадто великою розкішшю залишатися там", - сказав Ердоган.

Згідно з повідомленням, в ході операції "Щит Євфрату" турецька армія завершує звільнення від "ІД" міста Ель-Баб, зайнявши його центр. За словами Ердогана, кінцевою метою армії є міста Манбидж і Ракка - головний оплот "ІД" в Сирії.

"Після Ель-Баба ми не зупинимося. Столиця "ІД" не Ель-Баб, а Ракка", - зазначив президент.

Нагадаємо,що "ІД" взяла відповідальність за запуск ракет у бік ізраїльського міста.