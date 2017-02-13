Тисячі людей протестували в столиці Мексики проти політики Трампа (фото)

Близько 20 тисяч людей взяли участь у демонстрації в столиці Мексики проти міграційної політики президента США Дональда Трампа і, зокрема, його планів змусити мексиканський уряд оплатити будівництво стіни на кордоні.

Аналогічні акції пройшли й в інших містах країни, передає ВВС.

Багато демонстрантів були одягнені в біле і несли в руках національні прапори, а також плакати з критикою на адресу Трампа.

На одному з банерів було написано: "Дякуємо, Трамп, що об'єднав Мексику!"

Протестувальників підтримали кілька десятків мексиканських університетів, бізнес-асоціацій та громадських організацій.

Організатори акцій кажуть, що хотіли насамперед показати свою солідарність з тими мексиканцями, які нелегально проживають у США і яким наразі загрожує депортація відповідно з посиленням міграційних правил.

Як відомо, американські ЗМІ повідомляли з посиланням на звіт американського міністерства внутрішньої безпеки, що будівництво стіни на кордоні з Мексикою обійдеться США у $21,6 млрд і займе близько трьох років. Довжина стіни становитиме 2 тисячі кілометрів.

Нагадаємо, США розглядають можливість фінансування будівництва муру вздовж кордону з Мексикою за рахунок запровадження 20-відсоткового мита на товари, які Мексика експортує до США.