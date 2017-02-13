У Білорусі на концерті глядачі на колінах вшанували пам'ять воїнів АТО

На концерті білоруської рок-групи Brutto, створеної музикантом Сергієм Михалком, у місті Гродно глядачі на колінах вшанували пам'ять українських воїнів АТО.

Сталося це під час виконання артистами пісні "Гаррі", яку музиканти присвятили загиблим у зоні АТО бійцям, передає білоруський телеканал "Белсат".

При перших акордах весь танцпол став на коліна, і люди почали хором підспівувати виконавцям. Так білоруси висловили свою повагу і співчуття українському народові, який протистоїть російській агресії.

У кінці композиції зал вибухнув бурхливими оплесками і криками "Слава Україні".