У Бухаресті продовжуються багатотисячні протести за відставку уряду

Попри відмову уряду від намірів послабити антикорупційне законодавство у столиці Румунії Бухаресті ввечері в неділю десятки тисяч протестувальників знову вимагали відставки кабінету міністрів.

За оцінками місцевих ЗМІ, кількість учасників акції протесту становила до 50 тисяч людей, повідомляє агентство AFP. Це був вже 13-й день антиурядових виступів, спровокованих ухваленням урядом декрету про декриміналізацію окремих посадових правопорушень, передає DW.

Демонстранти вигукували "Злодії!" та "Відставка!" перед будинком уряду, а також тримали транспаранти з написом: "Зупини корупцію. Битва за демократію!". За допомогою підсвічених екранів мобільних телефонів та кольорового паперу вони зобразили гігантський румунський прапор.

Акції також пройшли ще у восьми містах країни, зокрема, у Клужі, за оцінками, на вулиці вийшли близько 10 тисяч людей.

Перед президентським палацом у Бухаресті відбулася і демонстрація прихильників уряду. Близько тисячі її учасників закидали президенту країни Клаусу Йоганнісу, який підтримав антиурядові протести, наміри розколоти країну.

Нагадаємо, уряд Румунії під тиском антиурядових протестів минулого тижня вирішив скасувати ухвалений раніше декрет, який передбачав амністію і декриміналізацію низки посадових злочинів. Однак для відставки уряду, чого вимагали демонстранти, в парламенті не вистачило голосів, оскільки партії, які входять до правлячої коаліції у Румунії, мають у законодавчому органі 61 відсоток мандатів.