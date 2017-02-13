У Чорногорії прокуратура домагається арешту лідерів проросійської опозиції

Головний прокурор Чорногорії Мілівоє Катніч звернувся до парламенту країни із запитом на зняття депутатського імунітету з лідерів проросійської опозиційної сили "Демократичний фронт" Андрія Мандіча і Мілана Кнезевіча.

Про це повідомляє RTCG.

У листі прокурора йдеться, що опозиційні депутати підозрюються в організації і підготовці злочинних дій, що загрожують конституційному ладу і безпеці Чорногорії.

"Спікер парламенту Іван Брайович звернувся до адміністративної комісії для запуску необхідних дій" - йдеться у короткому повідомленні на сайті парламенту Чорногорії.

Очікується, що засідання комісії з цього питання призначене на 15.00 за місцевим часом.

Чорногорські ЗМІ повідомляють, що парламент може провести голосування за зняття імунітету Мандіча і Кнезевіча у середу.