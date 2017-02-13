У Франції затримали 37 осіб внаслідок сутичок з поліцією

В передмістях Парижа було затримано 37 осіб внаслідок сутичок, що спалахнули після протесту з приводу застосування поліцією надмірної сили щодо молодого чорношкірого чоловіка.

Про це повідомляє AFP з посиланням на джерело в поліції, передає Європейська правда.

Повідомляється, що протест в північному передмісті Бобіньї поблизу Ольне-су-Буа був мирним на початку, але згодом між групами демонстрантів та поліцією розпочалися зіткнення, коли демонстранти почали атакувати машини, магазини та руйнувати громадське майно.

За інформацією La-croix, після інцидентів в Аржантей, північно-західному передмісті Парижа, було затримано одинадцять осіб.

Загалом, як повідомляє Le Figaro, у передмістях Парижа за тиждень протестів затримано понад 90 осіб.

Раніше повідомлялося, що поліція застосувала сльозогінний газ під час сутичок в передмістях Парижа, де демонстранти протестували проти застосування поліцейськими надмірної сили проти молодого чорношкірого чоловіка.

Як відомо, заворушення у північних передмістях Парижа тривають на тлі звинувачень у тому, що поліцейські зґвалтували і побили людину, яку вони затримували за підозрою у скоєнні злочину.

Інцидент стався 2 лютого, коли четверо поліцейських звинуватили у застосуванні надмірної сили при затриманні 22-річного чоловіка, в тому числі і ґвалтуванні його палицею. Жертвою став молодий чорношкірий чоловік, який зараз знаходиться у лікарні.

Нагадаємо, у Монпельє на півдні Франції затримали чотирьох підозрюваних у підготовці теракту.