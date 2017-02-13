У Каліфорнії влада оголосила масштабну евакуацію

Влада Каліфорнії закликала жителів півночі штату залишити район поблизу Оровілльської греблі через пошкодження аварійного водоскиду.

Про це повідомляє ВВС.

Існує загроза затоплення в районі найвищої дамби в США.

Аварійний водоскид може не витримати навантаження і впасти в будь-який момент, заявляє влада і пропонує тисячам жителів залишити свої будинки.

Після сильних зливових дощів рівень води в озері Оровілль піднявся до критичної позначки, знизити його не вдалося через несправний стан аварійного водоскиду.

Мова йде про те, що якщо аварійний водоскид перестане виконувати свою функцію, то вода з озера може піднятися вище рівня греблі, що загрожує неконтрольованим перетіканням води через крайку греблі.

За 50-річну історію Оровілльської греблі, найвищою в США (230 метрів), евакуація місцевих жителів пропонується вперше. У повідомленні шерифа однойменного міста Оровілль спеціально наголошується, що це не вчення, а реальна надзвичайна ситуація.

Усім 16 тисячам жителів настійно рекомендовано залишити місто і від'їхати від нього подалі на північ.