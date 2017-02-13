У Києві вперше покажуть соціальну рекламу про тварин

21 березня зоозахисна ініціатива UAnimals спільно з фестивалем соціальної реклами Molodiya Festival проведуть у Києві Animal Ads Day та безкоштовно покажуть найкращу українську та світову соціальну рекламу про тварин.

"Для Києва, та й для України в цілому, Animal Ads Day – унікальна подія, тому що вперше ми говоритимемо про зоозахист не на тісних зібраннях волонтерів чи еко-активістів. Ми запрошуємо у найбільший столичний кінотеатр і запрошуємо приходити цілими родинами. Ми не показуватимемо страшних документальних кадрів зі шкуродерень, ми просто натякнемо, що до тварин треба ставитися інакше, ніж ми, на жаль, звикли. Гадаємо, що саме соціальна реклама – коротка, влучна, дотепна – найкращий спосіб надихнути на міркування і на подальші зміни", – впевнені в Molodiya Festival.

Як зазначають організатори, у боротьбі за права тварин соціальна реклама допомагала не раз. Минулого року організація PETA завдяки відео про виробництво ангори зібрала 300 тисяч голосів під петицією, яка закликає заборонити продаж одягу з цього неетичного матеріалу. В результаті найбільші світові продавці одягу, серед яких Marks&Spencer, Topshop, H&M, Zara та інші, відмовилися від ангори.

У свою чергу, в Україні питання зоозахисту найгучніше піднімає ініціатива UAnimals. Саме завдяки організації на законодавчому рівні розглядається заборона використання тварин у цирках, а суспільство все частіше задається питанням гуманного поводження з тваринами.

Вхід на Animal Ads Day вільний за попередньою реєстрацією: HYPERLINK "https://goo.gl/0dnRlS" \t "_blank"https://goo.gl/0dnRlS

Початок о 19:00.