У Києві встановлять підземні урни для сміття, - Кличко

До кінця квітня в центрі Києва встановлять сміттєві контейнери, частина яких буде під землею.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"У центрі міста, біля історичних пам'ятників стоять баки зі сміттям - виглядає не дуже привабливо. Зараз перед Євробаченням, якщо ми хочемо зробити наше місто "туристичною Меккою", нам потрібно запровадити сучасні технології. Навесні ми представляємо "втоплені" баки, де тільки зверху стоїть урна. Обсяг бака, який стоїть під землею, дуже великий", - розповів Кличко.

Нагадаємо, що частина команди НТКУ відмовилась працювати над підготовкою Євробачення.