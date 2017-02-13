У Мін'юсті зареєстрували Порядок проведення повної перевірки е-декларацій

Міністерство юстиції зареєструвало Порядок проведення контролю та повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Про це заявив глава відомства Павло Петренко на своїй сторінці в Facebook.

"Як я і обіцяв, сьогодні Мін'юст зареєстрував Порядок проведення повної перевірки електронних декларацій. Значить тепер Національне агентство з питання запобігання корупції має механізм для перевірки електронних декларацій і може почати", - заявив Павло Петренко.

За словами глави Мін'юсту, найближчим часом створена при Кабінеті міністрів робоча група повинна доопрацювати Порядок здійснення моніторингу способу життя чиновників.

"Хочеться вірити, що це буде останній документ, який ми розробляємо замість НАЗК", - додав він.