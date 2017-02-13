У Швейцарії на референдумі не погодилися на реформу податкової системи

Швейцарські виборці на референдумі у неділю відкинули пропозицію уряду про реформу податкової системи і скасування надзвичайно низьких податкових ставок для тисяч транснаціональних компаній, зареєстрованих у країні.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Swiss Info.

Уряд пропонував вивести на один рівень корпоративний податок для вітчизняних і зарубіжних компаній, пропонуючи відрахування на інновації і номінальний відсоток на вільні акції.

Але 59,1% виборців погодилися з опонентами, які стверджували, що від урядового плану занадто багато виграють великі компанії за рахунок простих швейцарських платників податків.

Противники реформи заявили, що податкова реформа коштуватиме $3 млрд федеральним і кантональним бюджетам. Прихильники нового плану, включаючи уряд і більшість у парламенті, безуспішно доводили, що спочатку дефіцит буде покритий за рахунок державних субсидій у кантонах і пізніше за рахунок залучення більшої кількості іноземних компаній та інновацій.

Міністр фінансів Швейцарії заявив, що країна втратить свою привабливість як конкурентоспроможного бізнесу. "Зараз існує реальна небезпека того, що Швейцарія зникне з радарів міжнародних компаній", - сказав він.

Він додав, що Швейцарія має повернутися до своєї обіцянки, даної Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо припинення "поганої" податкової практики до 2019 року. "Це може призвести до відновлення міжнародного тиску на Швейцарію", - сказав він.

Для розробки проекту нової пропозиції щодо податкової реформи потрібно мінімум два роки.

Нагадаємо, швейцарці у неділю на референдумі схвалили пропозицію уряду про спрощення процедури отримання громадянства для іммігрантів у третьому поколінні.