У Сваловичах на Волині зніматимуть україно-чеське кіно

Сьогодні у містечку Любешів проводять кастинг акторської масовки для фільму, який почнуть знімати у селі Сваловичі в кінці березня. Для участі в кастингу, який відбувається в фойє районного будинку культури, прийшло дуже багато людей від 6 до 85 років. Артистами,бодай у масовці, готові стати старі й малі, а від підлітків взагалі нема відбою. Знімальна група обрала село Сваловичі серед інших населених пунктів, бо привабили вони своєю автентичністю. Сваловичі – то істинна волинська глибинка, музей під відкритим небом, на вулицях тут піску - по коліна, старезні дерев’яні хати, хліви й льохи ще й досі вкриті очеретом. І добиратися сюди треба покрученою лісовою дорогою, по два боки якої навіть не пахне людським духом... У Сваловичах, здається, зупинився час на рівні не минулого, а навіть позаминулого століття. Такого села, яке, будучи живим, може цілком претендувати на музей під відкритим небом, в Україні, мабуть, більше й немає. Корінних мешканців лишилися одиниці. Причому і 10 старожилів села, які у поважному вже віці, також погодилися грати у фільмі.

У Сваловичах зніматимуть повнометражний ігровий фільм за твором Єжи Косинського «Пофарбоване пташеня». Знімальна група – україно-чеська, тому після Свалович фільм, який став одним із переможців конкурсного відбору Держкіно, зніматимуть у Чехії. Автор сценарію і режисер фільму – Вацлав Маргоул, українські продюсери – Ігор Савиченко та Роман Климпуш. Як повідомила журналіст любешівської газети «Нове життя» Мирослава Струк, котра спілкувалася з асистентом режисера по акторах Євгеном Черниковим, фільм має бути про людську жорстокість, з якою зіштовхнеться у своєму маленькому житті єврейський хлопчик. Його порятує українська жінка, але після її смерті дитина блукатиме світом, в якому- свої закони. Ось і три підлітки, яких обирають серед любешівської дітвори, за сценарієм мають знущатися з цієї дитини, потім начебто… спалити якусь тварину… У фільмі нема позитивних героїв, але чи стосується це тільки української його частини, невідомо. За сценарієм у Сваловичах спалять і дві старезні хати, власники згідні, бо не треба думати, як знести старий дідівський дім, і ще гроші отримають. Ось таке «кіно в кіні».

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк.