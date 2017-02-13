Україна готується до будь-яких сценаріїв у відносинах з РФ, - Гройсман

Кожна країна, яка має відносини з РФ має готуватися до розвитку будь-яких сценаріїв.

Про це в ході брифінгу заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає УНН.

"Що стосується агресії, то ми всі розуміємо, що кожна країна, яка має щось спільне з РФ, має в тому числі величезну-величезну загрозу. В цьому вже пересвідчилась Україна",- сказав Гройсман.

Він підкреслив, що сьогодні кожна країна має готуватися в непростих умовах до розвитку будь-яких сценаріїв.

"Україна до цього готується постійно",- підкреслив Гройсман.