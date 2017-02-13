Україна і Молдова проведуть демаркацію спільного кордону до 2018 року

Україна і Молдова планують завершити демаркацію спільного державного кордону до 2018 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на брифінгу з прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіпом.

За словами пана Гройсмана, прем'єри підписали спільний план дій на 2017 рік, який складається із восьми пунктів та передбачає завершення демаркації кордону.

Демаркація є однією із проблем у двосторонніх відносинах через невирішене питання придністровської ділянки кордону.

У свою чергу, в 2012 році між урядами України та Молдови велися переговори, тоді ж підняли питання про визнання прав власності в районі Дністровського гідровузла.

У березні 2016 року Президент Петро Порошенко доручив ДПСУ завершити делімітацію і демаркацію кордону із Молдовою до 2018 року.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп заявив, що уряд Молдови підтримує Україну у питанні вирішення конфлікту на Донбасі і повернення Криму.