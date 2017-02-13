Україна має отримати транш у $1 млрд до початку березня, - Гонтарева

Національний банк прогнозує отримання наступного траншу від Міжнародного валютного фонду в сумі 1 млрд доларів в кінці лютого - на початку березня.

Про це в коментарі Bloomberg повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева, передає Еспресо.

За її словами, Україна підпише меморандум з МВФ протягом декількох днів.

Гонтарева прогнозує, що транш може надійти в кінці лютого - на початку березня, після того як рада директорів МВФ затвердить його.

Як ми повідомляли раніше, питання подальшого фінансування України відсутнє в порядку денному засідань Ради директорів МВФ, який розписаний до 3 лютого 2017 року.