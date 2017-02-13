Україна та Молдова планують відновити роботу демаркаційної комісії

Прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп пропонує відновити роботу українсько-молдавської демаркаційної комісії.

Про це він сказав на зустрічі з главою українського уряду Володимиром Гройсманом у Києві, передає Depo.ua.

Філіп нагадав, що засіданнь комісії не було з 2011 року. "Думаю, що в цьому році ми проведемо зустріч комісії і спробуємо знайти відповіді на ті питання, які накопичилися", - сказав прем'єр Молдови. При цьому він висловив сподівання, що країнам вдасться закрити частину проблемних питань вже до кінця поточного року.

Він також запропонував призначити голову зазначеної комісії.

У свою чергу, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман також відзначив необхідність якнайшвидшого вирішення проблемних питань. "Ми тільки що торкнулися питання екології та функціонування Дністровської гідростанції, з нашого боку присутні всі необхідні служби, які готові дуже швидко приступити до того, щоб знайти правильні технічні рішення і по Дністру, і вузлу Дністровському, і по власності, яку ми повинні з вами дозволити, демаркації", - заявив він.

"Розглянемо дорожню карту з восьми пунктів. Сподіваюся, у 2017 ми вирішимо завдання, які там поставлені. Маємо багато інфраструктурних проектів", - додав голова українського уряду.