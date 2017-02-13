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Георгій Кониський, український письменник, церковний і культурний діяч

Україна в рамках співпраці з МВФ може запровадити новий податок, - ЗМІ

13 лютого, 2017 - 09:40
Фото з архіву "Дня"

Додатковий пенсійний податок може бути введений в Україні в межах пенсійної реформи.

Про це йдеться в проекті меморандуму з Міжнародним валютним фондом, передає агентство Українські новини.

"Додатковий податок на внески соціального страхування буде введено до сплати роботодавцями справедливо, який буде накопичуватися на персоніфікованих рахунках", - йдеться в проекті меморандуму.

Надходження від нього стануть проміжним джерелом фінансування  пенсійної реформи.

Окрім того, у тексті меморандуму наголошують на необхідності передбачити новий вибір варіантів виходу на пенсію з більш широким діапазоном пенсійного віку, ніж зараз.

В цілому пенсійна реформа повинна привести до економії не менше 3% ВВП у порівнянні з 2016 роком за рахунок продовження ефективних років трудового стажу населення.

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