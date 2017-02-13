Українським аграріям пообіцяли €800 млн кредитів

Міністерство аграрної політики проводить переговори з Міністерством фінансів і з "Укрексімбанком" для реалізації проекту з Європейським інвестиційним банком про фінансування сільгоспвиробників на суму до 800 млн євро.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий, передає прес-служба відомства.

"Кредит від Європейського Інвестиційного Банку має стати реальним інструментом підтримки розвитку бізнесу саме для малих і середніх виробників", - заявив Кутовий.

Міністр наголосив, що за умовами проекту, до первинної суми в 400 млн євро від Європейського банку мають бути додані ще 400 млн євро від українських банків-учасників проекту.

"Тому необхідно створити чіткі умови задля успішного функціонування цього проекту. Зі свого боку, щоб прискорити його здійснення, ми сьогодні проводимо активні переговори, як з Міністерством фінансів, так і з "Укрексімбанком", - розповів Кутовий.