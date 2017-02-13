Ужгородські волонтери млинцями заробили на генератор для військових

За два дні гастрономічного фестивалю їм вдалося вторгувати на меню та безпрограшній лотереї 19034 грн. З цієї суми 2000 тисячі гривень – це премія від організаторів заходу. Своєю креативністю волонтерам Руху підтримки закарпатських військових вдалося не тільки вкотре зробити добру справу, але і здобути перемогу в головному конкурсі фестивалю на визначення найоригінальнішої локації з млинцями.

Аби потішити відвідувачів фестивалю, дівчата добре попрацювали над меню, тож пропонували відвідувачам млинці «Із м’ясом морської корови» (фарш зі свинини), «Із м’ясом білої куріпки» (курячий фарш), «Із печінкою моржа» (печінковий торт), «Із оленячим сиром» (сир із зеленню) та багато інших страв. Окрім премії від журі «Ужгородської палачінти» волонтери отримали і головну щорічну нагороду – золоту пательню. Вона поповнить колекцію іграшкових ведмедиків, які зберігають в офісі Руху, адже за майже три роки роботи волонтерів знають за позивним «ведмеді». І саме карпатський ведмідь є емблемою Руху і зображений на усій рекламній продукції.

Мету зібрати не менше 15 тисяч гривень на генератор поставили напередодні 8 традиційного фестивалю «Ужгородська палачінта». Коли за два дні свята підбили підсумки, були приємно здивовані і вирішили поділитися зібраним із нашими меншими братами. Як зазначила координатор Руху підтримки закарпатських військових Галина Ярцева, 16 тисяч буде витрачено на придбання генератора та закриття інших потреб військових 15 гірсько-піхотного батальйону, решту – 3034 грн – рухівці передадуть на потреби притулку для тварин, що віднедавна функціонує в Ужгороді. Ним також опікуються добровольці, потреб там завжди вистачає.

Вікторія ЖУЙКО, Ужгород