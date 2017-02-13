В "Аскера" вилучили бойову зброю, - Кива

Під час вчорашнього конфлікту між військовими Збройних сил України і представниками кримськотатарського воєнізованого громадського формування «Аскер» ім. Номана Челебіджихана у таборі «Аскера» вилучили десятки одиниць бойової зброї: автомати, гвинтівки, кулемети, гранати, запаси набоїв. Про це на своїй сторінці у Фейсбук радник міністра МВС Арсена Авакова Ілля Кива і опублікував фото вилученої зброї. За словами Киви, після з’ясування обставин, поліцією відкрито провадження за ст. 236 ККУ (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

У свою чергу координатор «Громадянської блокади Криму», один з організаторів батальйону «Аскер» Ленур Іслямов заявив у коментарі журналістам, що у них була лише навчальна і трофейна зброя. «У нас є тільки імітація автоматів Калашникова – це навчальна зброя. Є ще трофейна зброя», – зазначив Іслямов. Також він додав, що правоохоронці вилучили речі аскерівців. «У нас вилучили купу речей на зберігання. У найближчі дні у нас буде свій батальйон, і всі ці речі нам повернуть нам», – заявив Іслямов.

Наразі конфлікт на Чонгарі вичерпано. Про це повідомляють представники обох сторін. Зокрема, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав на своїй сторінці у Фейсбук наступне: «Інцидент на Чонгарі вичерпаний, але він не міг не трапитися, оскільки невиправдано довго затягнулося прийняття рішення про створення у складі ЗСУ або Національної гвардії окремого кримськотатарського військового підрозділу, в якому могли б служити громадяни України – жителі Криму, як кримські татари, так і особи інших національностей».

Перед цим кримськотатарський телеканал ATR опублікував відео, на якому командир 34-го батальйону 57-ї бригади ЗСУ Дмитро Красильников вибачився за вчорашній інцидент. «Сподіваюся, що далі ми з вами будемо нести службу разом. Все, що ми поламали, доведемо до розуму, все зробимо. І ще раз, за вчорашні нічні події приношу свої вибачення», – сказав Красильников.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон