Європейська Комісія (ЄК) підвищила прогноз зростання економіки країн Єврозони на 2017 рік, попри невизначеність, пов'язану з майбутнім виходом з Європейського Союзу Великобританії, а також зі зміною політики новою адміністрацією президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

В оприлюдненому в понеділок, 13 лютого, новому прогнозі Єврокоміся передбачає зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) країн Єврозони в 2017 році на рівні 1,6 відсотка, а у 2018 році - на 1,8 відсотка. Це на 0,1 більше, ніж у попередньому прогнозі Єврокомісії, оприлюдненому восени, інформує агентство AFP.

Для всього ЄС на поточний рік ЄК передбачає зростання ВВП на 1,8 відсотка. Для Німеччини прогнозні показники на поточний та наступний рік збігаються із передбаченим зростанням для Єврозони - 1,6 та 1,8 відсотка відповідно.

Оприлюднений прогноз, зазначили в Єврокомісії, став першим, коли у прогнозований період (2017 та 2108 роки) передбачене зростання ВВП у всіх країнах ЄС, у тому числі і в Греції, де раніше очікувалося зниження в 2017 році.

Як відомо, у січні 2017 року Світовий банк (СБ) знизив свій прогноз зростання світової економіки у поточному році до 2,7 відсотка, що на 0,1 відсотка менше, ніж у попередньому прогнозі. Зокрема, для економічно розвинених країн експерти СБ прогнозують зростання в 1,8 відсотка.

Нагадаємо, від 1 січня 2017 року в 22 країнах ЄС було встановлено мінімальну місячну зарплату.