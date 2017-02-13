За день бойовики 39 разів обстріляли позиції ЗСУ

Сьогодні бойовики 39 разів відкривали воггонь по позиціях сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Загалом зафіксовано 39 обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, російсько-окупаційні війська, вчергове цинічно порушили режим тиші, обстрілявши наші позиції з важкого озброєння.

На Донецькому напрямку з артилерії 122 міліметрів – Піски. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів – Авдіївку та Троїцьке. З гранатометів та стрілецької зброї Невельське, Зайцеве, Верхньоторецьке, Новоселівку Другу та Луганське. По Невельському вогонь вів снайпер.

На Маріупольському напрямку з 122 міліметрової артилерії, танків, БМП окупанти обстрілювали Водяне. З мінометів різних калібрів: Красногорівку, Широкине, Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Водяне, Лебединське, Богданівку, Широкине. БТР противника вів вогонь по Водяному, БМП та снайпер – по Широкиному.

На Луганському напрямку бойовики використовували 82 міліметрові міномети та гранатомети, обстрілюючи наші позиції в районі Кримського.

У штабі повідомили, що втрат серед наших військових немає.