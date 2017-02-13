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Георгій Кониський, український письменник, церковний і культурний діяч

За тиждень до лікарні імені Мечникова доставили 9 поранених із зони АТО

13 лютого, 2017 - 12:33
Фото з архіву "Дня"

За тиждень до обласної клінічної лікарні імені Мечникова у Дніпрі доставили 9 поранених з зони АТО.

Про це повідомив головний лікар ОКЛ імені Мечникова Сергій Риженко, передає УНН.

Більшість потерпілих перебувають у важкому стані, у надважкому — двоє. Щодо останніх, лікарі не прогнозують їхній майбутній стан. Всі знаходяться у реанімації. Здебільшого постраждалі мають мінно-вибухові поранення.

Громадян доставили з усієї лінії фронту зони АТО. Серед них є цивільний з Авдіївки.

Цими вихідними до лікарні імені Мечнікова поранених не доставляли.

Нагадаємо, що за добу бойовики 67 разів обстріляли позиції ЗСУ, поранений 1 військовий.

Джерело: УНН
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