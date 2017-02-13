Запасів антрацитового вугілля вистачить в середньому до 40 діб, - Укренерго

ДП "НЕК "Укренерго" заявляє про необхідність запровадження надзвичайного стану в енергетиці, якщо найближчим часом не будуть відновлені поставки антрацитового вугілля.

Про це під час засідання Антикризового енергетичного штабу заявив т.в.о. ДП "НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук, повідомляє Укрінформ.

"Запаси антрацитового вугілля на складах усіх ТЕС становлять 842 тис. тонн. Цього вистачить в середньому до 40 діб. Оскільки на різних станціях різні запаси, вони пропрацюють від 14 до 100 діб. Середньодобове споживання антрацитового вугілля дорівнює 30 тис. тонн. Якщо найближчими днями не буде відновлення постачання, необхідне запровадження надзвичайного стану у енергетиці", - сказав Ковальчук.

За його словами, такий захід дасть змогу знизити споживання антрацитів до 20 тис. тонн на добу.

"У будь-якому разі, енергосистема України не може обійтися без тих станцій, які працюють на антрациті", - наголосив керівник Укренерго.

Він додав, що після спрацювання наявних на складах запасів вугілля Укренерго буде змушене скласти графіки віялових відключень.