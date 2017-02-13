Земні водорості вижили в умовах відкритого космосу

Два види рослин - з Антарктиди і Норвегії - зуміли вижити в умовах відкритого космосу.

Про це повідомляє Еспресо з посиланням на Gizmodo.

Експеримент, розроблений вченими з Німеччини, відбувався на борту Міжнародної космічної станції (МКС).

Для досліджень підібрали два види так званих кріофільних, тобто таких, що добре переносять холод, водоростей. Спочатку штами зелених водоростей Sphaerocystis з Норвегії і синьо-зелених Nostoc з Антарктиди помістили в екстремальні умови середовища в наземній лабораторії.

23 липня 2014 року рослини доставили на борт МКС. Потім протягом 450 днів водорості перебували за межами космічної станції, піддаючись впливу екстремальних температур і смертельного ультрафіолетового випромінювання.

Майже всі зразки, крім одного, після повернення на Землю, змогли розмножуватися. Таким чином, водорості поповнили короткий список живих істот, поряд з бактеріями, тихоходками і деякими грибами, які можуть існувати деякий час за межами Землі. Нове відкриття, за словами вчених, має допомогти в колонізації Марса.

Нагадаємо, ООН планує відправити в космос свою Місію, подію заплановано на 2021 рік.