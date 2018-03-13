АПУ: МВФ наполягає на доопрацюванні законопроекту про податок на виведений капітал

Міжнародний валютний фонд наполягає на доопрацюванні президентського законопроекту про податок на виведений капітал. Про це у вівторок, 13 березня, повідомив заступник голови Адміністрації президента Дмитро Шимків на своїй сторінці у Facebook.

"На жаль, із-за позиції міжнародних партнерів і компаній повинні провести додаткове обговорення та пошук аргументів саме для них", - написав він.

Шимків пояснив, що 7 березня цього року зазначений законопроект повинен був бути внесений на розгляд Верховної Ради, однак у своєму листі МВФ наполіг на перегляді деяких норм документа.

Зокрема, компенсацію втрати доходів при введенні нової моделі оподаткування прибутку. Крім того, в листі фонд також вказує на те, що поспішне ухвалення парламентом законопроекту вплине на терміни ухвалення рішення про подальшу співпрацю з Україною.

"У нас є серйозна заклопотаність з приводу втрати доходів, що при відсутності яких-небудь заслуговують довіри компенсуючих заходів ще більше підірве одну з основних цілей підтримуваної МВФ програми: забезпечити фінансову стійкість. З цією пропозицією було б дуже складно переконати Виконавча рада МВФ у тому, що податково-бюджетна політика України залишиться на правильному шляху, щоб зменшити її ще високий рівень державного боргу і поставити державні фінанси на надійну і стійку основу. Таким чином, подання цієї пропозиції приведе нас до того, що ми не зможемо завершити розгляд очікує програми. Тому ми наполегливо закликаємо вас не представляти цей законопроект в парламент", - цитує голова АПУ документ.

У той же час, як повідомив заступник глави АПУ, експерти МВФ ще з минулого року спільно з Міністерством фінансів займаються аналізом всіх ризиків і перспектив введення податку на виведений капітал, результати якого відображені в звіті експертів, текст якого наводить Шимків.

"Виявляється ще в березні 2017 (!), Мінфін залучив технічну місію МВФ для аналізу перспектив ННВК. Вирішив опублікувати цей цікавий звіт та аналіз (завершено в червні 2017), де дуже зрозуміла позиція МВФ щодо ННВК.", - написав Шимків.

Нагадаємо, раніше Порошенко анонсував введення податку на виведений капітал з 2019 року.