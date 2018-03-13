Біатлоністи Радь та Шишкова принесли Україні ще два "золота" зимової Паралімпіади-2018

У південнокорейському місті Пхьончхан стартував четвертий змагальний день Паралімпійських ігор біатлонною чоловічою гонкою на середній дистанції (12,5 км) серед сидячих спортсменів, передає УНН.

18-річний дебютант Тарас Радь виявився єдиним представником України в даних перегонах. Після двох вогневих рубежів українець захопив лідерство, але перевага над американцем Соулем рівнялася тільки 2,1 секунді. Однак два хибні постріли американця на наступному рубежі дозволили Радю збільшити перевагу до 34,5 секунд.

У підсумку Радь фінішував першим (0 промахів) і виборов для України четверту золоту нагороду. Паралімпійський чемпіон Пхьончхану в спринті Даніель Кноссен виборов срібну медаль (0) +1:01,7 хв. "Бронза" в іншого американця Ендрю Соула (2) +1:33,1 хв.

Крім того, у Пхьончхані на 12 зимових Паралімпійських іграх також відбулася передостання біатлонна гонка в рамках четвертого змагального дня турніру. У жіночих перегонах на 10 км серед учасниць із вадами зору наша Оксана Шишкова пройшла усю дистанцію без помилок на вогневих стрільбищах та на 2:13,5 хвилини обігнала на фініші представницю "НПА" Міхайліну Лисову (1). Бронзова нагорода в активі німкені Клари Клуг (1).

Інша представниця України Ольга Прилуцька була близькою до подіуму, але посіла 4-й рядок з 4-ма не закритими мішенями на стрільбищах.

Таким чином, у скарбничці "жовто-блакитної" національної команди вже 13 нагород — 5 "золотих", 3 "срібні" та 5 "бронзових".