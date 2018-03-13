Чубаров презентував принципи проекту змін до Конституції щодо самовизначення кримськотатарського народу

До Конституції України мають бути внесенні зміни у питанні самовизначення кримськотатарського народу. Про це заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров під час зустрічі керівництва Меджлісу з представниками дипломатичних місій, передає "РБК-Україна".

За словами Чубарова, Конституційною комісією України було створено робочу групу, яка у листопаді 2017 року підготувала проект тексту змін і доповнень до Конституції України в частині самовизначення кримськотатарського народу. За його словами, текст проекту ще не переданий на розгляд Конституційної комісії.

"Перед нами дуже складна робота задля того, щоб підготовлений текст проекту знайшов розуміння більшої частини Конституційної комісії, що надасть можливість президентові України подати проект на розгляд Верховної Ради. Маємо отримати 226 голосів з числа депутатів ВР, спрямувати цей текст на розгляд Конституційного суду і після висновку, маємо вже отримати для схвалення і внесення цих змін у Конституцію - 300 голосів народних депутатів України", - заявив Чубаров.

"Основні принципи, це по-перше, право кримськотатарського народу на самовизначення. По-друге, Конституція Кримської автономії має ухвалюватись представницьким органом автономії за погодженням. Третій принцип - це кримськотатарська мова, яка використовується у всіх сферах поряд з державною мовою, окрім тих сфер, які будуть визначені окремо законом", - заявив Чубаров.

Він також додав, що в Конституції України планується закріпити вищі представницькі органи кримськотатарського народу: Меджліс та Курултай.