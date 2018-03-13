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Василь Симоненко, український журналіст, поет-шістдесятник

ЦРУ вперше в історії США очолила жінка

13 березня, 2018 - 16:27
Фото: thequint.com

Уперше Центральне розвідувальне управління США очолить жінка — Джина Хаспел. Про це повідомляє видання The Quint з посиланням на заяву Дональда Трампа у Twitter.

Раніше Хаспел працювала заступницею глави відомства Майка Помпео.

"Майк Помпео, директор ЦРУ, стане нашим новим державним секретарем. Він проведе фантастичну роботу! Дякую Рексу Тіллерсону за його службу! Джина Гаспель стане новим директором ЦРУ, і першою жінкою на цій посаді. Вітаю всіх!", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Майка Помпео призначили держсекретарем США замість Рекса Тіллерсона, звільненого президентом Дональдом Трампом.

Джерело: День

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