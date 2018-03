ЦРУ вперше в історії США очолила жінка

Уперше Центральне розвідувальне управління США очолить жінка — Джина Хаспел. Про це повідомляє видання The Quint з посиланням на заяву Дональда Трампа у Twitter.

Раніше Хаспел працювала заступницею глави відомства Майка Помпео.

"Майк Помпео, директор ЦРУ, стане нашим новим державним секретарем. Він проведе фантастичну роботу! Дякую Рексу Тіллерсону за його службу! Джина Гаспель стане новим директором ЦРУ, і першою жінкою на цій посаді. Вітаю всіх!", - йдеться в повідомленні.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г.