Демонтаж наметового містечка під ВР був вимушеним заходом, - Аваков

Під час слідчих під Верховною Радою 3 березня правоохоронці вирішили демонтувати наметове містечко після того, як там знайшли предмети, схожі на бойові гранати. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Радіо "Свобода".

Зокрема, за його словами, в той момент, коли на початку обшуку були виявлені предмети схожі на гранати, то було прийнято рішення провести повний демонтаж наметового містечка і вилучити все, що в ньому знаходилося.

"Коли результати обшуку показали, що в одному з наметів були знайдені ці предмети (гранати), то було прийнято рішення не зупинятися на обшук, а повністю все, що там є, забрати: предмети, починаючи від наметів, закінчуючи особистими речами, були вилучені і описані", – заявив Аваков.

Сама процедура демонтажу, за його словами, тривала близько чотирьох-шести годин".

"Власники цих речей могли приходити і вилучати їх з відповідною процедурою. Тому цей вибір був зроблений свідомо і, на мій погляд, це нормальне адекватне рішення", – вважає Аваков.

Також міністр зазначив, що дозвіл на обшук в наметовому містечку були видані двома судами.

"Я не вважаю прийнятним, щоб в 100 метрах від Верховної Ради перебував намет, в якому лежали бойові гранати, які могли бути приведені в дію неадекватними людьми. Це питання вибору", – сказав Аваков.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, 3 березня, під будівлею Верховної Ради пройшла зачистка наметового містечка.