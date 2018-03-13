Держгеонадр планує на початку літа провести відкритий аукціон з продажу спецдозволів на користування надрами

Державна служба геології та надр, після скандалу з видачею поза конкурсом за заниженою ціною ліцензії на розробку найбільшого в країні нафтового родовища в Полтавській області маловідомій компанії "Аркона Газ-Енергія" з оточення президента Порошенка, планує на початку літа 2018 року провести перший в цьому році відкритий аукціон з продажу 13 спецдозволів на користування надрами, однак це не торкнеться нафтогазових ділянок. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив в. о. голови служби Олег Кирилюк.

«На початку літа ми проведемо перший аукціон», - написав він, але більше не повідомив ніяких деталей. Разом з тим на сайті Держгеонадр з'явилося повідомлення про те, що інформацію про проведення відкритого конкурсу буде офіційно опубліковано в березні цього року. «Держгеонадр підготувала перелік ділянок надр з 13 спеціальними дозволами, які планується виставити на аукціон з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки», - сказано в повідомленні Держгеонадр.