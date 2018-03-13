Немає нічого страшнішого за необмежену владу в руках обмеженої людини.
Василь Симоненко, український журналіст, поет-шістдесятник

Доба в АТО: 5 ворожих обстрілів позицій ЗСУ, поранені 2 військових

13 березня, 2018 - 08:29
Фото Reuters

На Донбасі минулої доби російсько-окупаційні війська неодноразово порушували умови безстрокового припинення вогню, здійснивши п’ять обстрілів позицій українських захисників. Про це у вівторок, 13 березня, повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

"На Луганському напрямку противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях у районі населених пунктів Новгородське й Луганське", - йдеться у повідомленні.

На Донеччині, грубо порушуючи Мінські домовленості, окупанти застосували по силах АТО 120 та 82 мм міномети поблизу Павлополя, озброєння БМП-2 й 82 мм міномети біля Водяного, міномети та стрілецьку зброю - по захисниках Авдіївки.

Унаслідок ворожого вогню двоє українських воїнів зазнали поранень. Військовослужбовців доправили до військово-медичних установ і надали медичну допомогу.

Джерело: День

Більше новин

У Львові попрощаються з бійцем АТО Андрієм Іванишиним
Названі імена основних підозрюваних у катастрофі МН17
РФ наказала атакувати в Солсбері, - Мей
В АТО бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ
Британія збереже санкції проти РФ до повернення Криму до складу України
У Запоріжжі Московський патріархат вигнав священика з храму через молитви за ЗСУ

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 