Клімкін: Організатори "виборів" у Криму мають потрапити під євросанкції

Глава МЗС України Павло Клімкін має намір обговорити з міністром закордонних справ ЄС питання відповідальності тих чиновників, які організовують нелегітимні вибори президента РФ у Криму.

Про це Клімкін заявив у вівторок в Києві перед початком зустрічі керівництва Меджлісу кримськотатарського народу з главами дипломатичних місій і акредитованих в Україні міжнародних організацій, передає Укрінформ.

"Ми вважаємо, що вибори на окупованій території за визначенням є нелегітимними, і всі ті, хто беруть участь в організації цих виборів, повинні потрапити під санкції і отримати свою частку відповідальності. Я вже вчора говорив з Федерікою Могеріні і буду в понеділок говорити про це з міністром закордонних справ Європейського Союзу ", - повідомив Клімкін.

Він висловив подяку "всім міністрам за засудження таких виборів і за те, що вони однозначно визнають їх нелегітимними", але заявив, що "цього замало".

"Заяв тут замало. І якщо ми чітко не скажемо, що всі, хто беруть участь в їх (виборів - ред.) організації та до них причетні, так чи інакше повинні потрапити під санкції", - підкреслив глава МЗС.

За словами Клімкіна, санкції можуть бути як національні, так і європейські.

"А якщо хтось потрапить, наприклад, під литовські, то фактично це означає, що це європейські санкції і в жодний Шенген ти не в'їдеш", - сказав очільник МЗС.

Крім того, заявив Клімкін, Україна щодо Криму керується міжнародним правом і не допустить там ніяких трюків з повторними референдумами.

"У Росії є ті, хто, як і президент Росії, говорить, що Крим не повернеться ніколи, а є ті, хто намагається під різним соусом говорити, що там повинен бути проведений ще якийсь новий референдум, але ми однозначно говоримо - є міжнародне право", - пояснив Клімкін.

За його словами, сьогодні необхідно займатися не референдумами, а захистом тих людей, які страждають на території окупованого Криму.

"Ніяких трюків з референдумами під будь-яким контролем Росії там бути не може ні сьогодні, ні через рік, ні через п'ять років, оскільки це крок до легітимізації окупації Криму. Цього не буде ніколи. Нам потрібно захистити людей, в Криму більше 60 політв'язнів", - резюмував Клімкін.

Він додав, що сьогодні отримав особисте звернення від кримського журналіста Миколи Семени і не хоче, щоб хтось із українських патріотів в Криму страждав.