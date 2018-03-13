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Василь Симоненко, український журналіст, поет-шістдесятник

КНДР повинна співвідносити свої слова з діями, - Сіндзо Абе

13 березня, 2018 - 16:37
Фото Reuters

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе у вівторок зустрівся з керівником національної розвідувальної служби Південної Кореї Су Хуном. Раніше Су Хун, представник південнокорейської делегації, що відвідала Північну Корею, провів переговори з міністром закордонних справ Японії Таро Коно, передає Reuters.

Абе заявив Су Хуну, що Японія хоче, щоб будь-які переговори про денуклеаризацію з Північною Кореєю також включали питання про викрадення японських громадян північнокорейськими агентами у 1970-х і 1980-х роках. Він також сказав, що Північна Корея повинна продемонструвати свою готовність до роззброєння.

«Вирішення проблеми з викраденням, ядерною та ракетною діяльністю є основою політики Японії», - сказав Абе.

Він підкреслив, що Північна Корея повинна співвідносити свої слова з діями.

Нагадаємо, що Швеція погодилась організувати історичну зустріч Трампа і Кім Чен Ина.

Джерело: День

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