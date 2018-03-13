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Китайська компанія почала буріння першої свердловини для "Укргазвидобування"

13 березня, 2018 - 11:53
Фото: ugv.com.ua

Компанія Xinjiang Beiken Energy Engineering (Китай) почала буріння першої свердловини для ПАТ "Укргазвидобування" в рамках укладеного восени 2017 роки контракту на буріння 24 свердловин, повідомила прес-служба української компанії.

За її даними, тривалість буріння свердловини на Яблунівському родовищі (Полтавська обл.) Проектної глибиною 4940 метрів складе 112 діб. Договори підписані за результатами тендеру в системі ProZorro.

Як повідомлялося, в кінці жовтня 2016 року "Укргазвидобування" оголосила тендер із залучення зовнішніх підрядників на буріння 90 свердловин (15 лотів) в Харківській і Полтавській областях.

Відзначимо, що видобуток газу "Укргазвидобування" в 2017-му збільшилася на 4,4% (на 645,751 млн куб. М) у порівнянні з 2016 роком - до 15 млрд 250,842 млн куб. м. У той же час планка з видобутку на 2018 рік знижена до 15,94 млрд куб. м, що в компанії пояснюють блокуванням видачі їй ліцензій.

Джерело: День

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