Київський райсуд знову арештував майно Чеботаря

Солом’янський районний суд Києва повторно наклав арешт на майно колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря у межах справи "рюкзаків для МВС", передає УНН із посиланням на ухвалу суду.

Згідно з рішенням, суд задовольнив клопотання НАБУ та наклав арешт на спільне майно Чеботаря та його дружини, а саме квартиру, житловий будинок з господарськими спорудами, ще один житловий будинок.

Нагадаємо, у січні 2018 року Апеляційний суд скасував рішення Солом'янського районного суду, який заарештував майно Чеботаря і його дружини, і направив клопотання про арешт майна на новий розгляд. Як повідомлялося, 1 листопада 2017 року Солом’янський районний суд Києва обрав колишньому заступникові міністра внутрішніх справ України Сергію Чеботарю запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Солом’янський районний суд Києва продовжив дію процесуальних обов’язків у межах запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання для Чеботаря у справі "рюкзаків для МВС" до 23 квітня. 31 жовтня 2017 року двом затриманим у справі "рюкзаків Авакова" повідомили про підозру. Згодом стало відомо, що підозру оголосили і третьому затриманому в цій справі. Одним із них став син голови МВС Арсена Авакова Олександр.