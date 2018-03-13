Лідери Меджлісу кримськотатарського народу зустрілись з послами іноземних держав у Києві

У Києві 13 березня розпочалася традиційна щорічна зустріч лідерів Меджлісу кримськотатарського народу і послів іноземних держав, на якій лідери Меджлісу мають намір донести до дипломатів своє бачення кроків щодо деокупації Криму та подальшої реінгеграціі півострова як кримськотатарської автономії, повідомляє Крим.Реалії.

В заході взяли участь голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров; Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв; голова Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін; Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська; прокурор Автономної Республіки Крим Гюндуз Мамедов; народний депутат України Георгій Логвинський; представники української влади; посли США, Туреччини, Великої Британії та інших країн.

Також у заході беруть участь представники Меджлісу кримськотатарського народу, правозахисних організацій, журналісти.

Напередодні Меджліс кримськотатарського народу випустив звернення, в якому закликав кримських татар не брати участь у російських виборах президента в анексованому Криму.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін привітав заяви іноземних держав-партнерів України, які засуджують проведення виборів президента Росії на території анексованого Криму, і закликав до запровадження санкцій відносно людей, причетних до організації цих виборів.