Львівська художниця в абстракціях показала красу міжсезоння

Сьогодні, 13 березня, у львівській галереї «Зелена канапа» відкрилася виставка живопису Ніни Буряк «Міжсезоння». Це перша виставка художниці після довгого творчого затишшя.

Спеціально для цієї виставки мисткиня створила ряд абстрактних асоціативних живописних полотен. Відповідно до назви експозиції створені вони були у період зимово-весняного міжсезоння.

За словами Ніни Буряк, найбільше її надихав стан природи в її розмаїтості, поетичній красі та стриманій колористичній гамі. Згідно законам абстрактного живопису вона творила підкоряючись глибинній інтуїтивній хвилі. В цілому свій доробок вона сприймає як цілісний енергетичний потік, сугестією якого є ті чи інші настрої, дійства, атрибути та конструкції, тонко препаровані кольором та фактурою.

«Для такого виду творчості Ніні Буряк знадобився окрім таланту неабиякий мистецький професіоналізм і свобода, здобута роками праці на ниві образотворчого мистецтва», - сказала власниця галереї «Зелена канапа» Олеся Домарадзька.

Ніна Буряк є яскравим представником митців 80-их та 90-их років. Того часу художниця вела активну виставкову діяльність,як в Україні так і за кордоном. працюючи як в живописі так і у графіці. Фолькльорно-модерні традиції, в поєднанні з абстрактними композиційними елементами в її творчості мали великий успіх. ЇЇ твори зберігаються у багатьох музеях України та приватних колекціях України, Канади, США, Австрії, Бельгії, Німеччини тощо.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора