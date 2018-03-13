Маск вважає штучний інтелект небезпечнішим за ядерну зброю

Американський бізнесмен та засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск заявив, що штучний інтелект набагато небезпечніший за ядерну зброю.

Про це він сказав на щорічному ярмарку технологій SXSW в американському місті Остін, повідомляє The Guardian.

"Запам'ятайте мої слова: штучний інтелект набагато небезпечніший за ядерну зброю. Чому ми не маємо регуляторного нагляду?" - запитав він.

Маск припустив, що орган державного регулювання повинен буде мати не лише достатньо функцій контролю, а й глибоко розуміти та вміти аналізувати ситуацію. Усе це необхідно для того, аби бути впевненими, що розробки штучного інтелекту ведуться у безпечних умовах, що відповідають принципам гуманізму.

Нагадаємо, що Маск опублікував відео запуску ракети Falcon Heavy.