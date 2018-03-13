Меттіс відзначив зацікавленість Талібану у мирних переговорах з Кабулом

У рамках неоголошеного візиту до Афганістану міністр оборони США заявив про те, що Вашингтон бачить певні ознаки зацікавленості руху Талібан у переговорах із офіційним Кабулом щодо завершення конфлікту, який триває 16 років, повідомляє Reuters.

Такий інтерес, за словами Джеймса Меттіса, американці бачать вже протягом останніх декількох місяців. Крім того американський міністр оборони відзначив, що такі сигнали із боку окремих груп руху Талібан Вашингтон побачив навіть до офіційної пропозиції президента Афганістану Ашрафа Гані почати переговори без жодних передумов. Але водночас йдеться не про увесь рух, а про окремі його угруповання, як уточнив Джеймс Меттіс.

США восени 2017 року почали нову активну військову кампанію із підтримки офіційного режиму в Кабулі, яка має переконати Талібан, що вони не зможуть перемогти і таким чином змусити сідати за стіл переговорів. Проте малоймовірно, що представники цього руху візьмуть участь у міжнародній конференції в Узбекистані, яка має відбутися цього місяця і буде спрямована на пошук політичного вирішення війни в Афганістані. Талібан готовий до прямих переговорів із США, оскільки офіційний уряд в Кабулі цей рух вважає маріонетковим. Однак, за словами Джеймса Меттіса, саме офіційна влада Афганістану має бути активно залучена у процес примирення і політичного врегулювання конфлікту.