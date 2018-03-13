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На полігоні "Широкий лан" сталася пожежа: 1 військовий загинув, 7 постраждали

13 березня, 2018 - 10:48
Фото MNS.GOV.UA

На військовому полігоні "Широкий лан" у Миколаївській області сьогодні вночі внаслідок пожежі загинув один військовослужбовець, ще семеро постраждали. Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ Збройних сил України у Facebook.

"На 235-му загальновійськовому полігоні у Миколаївській області в результаті порушення правил безпеки при користуванні піч’ю в нічний час сталася пожежа, внаслідок якої згорів один намет в наметовому містечку", - йдеться у повідомленні.

Близько 4-ої години ночі особовий склад добового наряду наметового містечка помітив загорання намету. Військовослужбовці негайно вжили заходів з евакуації особового складу та гасіння пожежі. Під час пожежі один військовослужбовець загинув, семеро отримали опіки різного ступеню тяжкості. Постраждалих доставили в Миколаївський військовий шпиталь. Загрози життю постраждалим військовослужбовцям немає.

За фактом пожежі та загибелі військовослужбовця призначено службове розслідування. Проводяться слідчі дії.

Джерело: День

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