На Вінниччині планують встановити меморіал на честь Івана Гонти

Сільська рада Гонтівки, що в Чернівецькому районі, ініціює спорудження меморіального комплексу на місці страти гайдамаків та зведення пам’ятника на честь одного із провідників Коліївщина Івана Гонти. Ініціативу громади вже підтримали члени депутатської комісії з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини Вінницької облради. Тепер слово за усіма обласними депутатами. Саме вони мають вирішити, чи виділяти кошти на спорудження меморіалу та благоустрій території довкола нього. Сільський голова Гонтівки Михайло Бей каже, що сільська та районна ради готові долучитися до співфінансування. Орієнтована вартість проекту складає 600 тисяч гривень.

«Саме цього року ми відзначаємо 250 років від початку національно-визвольного повстання, на Правобережній Україні – Коліївщині. Цей рух був одним з найпотужніших у Європі, чи не найкраще його оспівав наш Кобзар, присвятивши поему «Гайдамаки». Зважаючи на те, що це подія знаменна і входить до переліку пам’ятних дат, затверджених Постановою Верховної Ради України, є усі підстави гідно її відзначити і нарешті відкрити меморіал загиблим гайдамакам у нашому селі, – коментує Михайло Бей. – Цей проект ми ініціюємо не вперше. Пам’ятний комплекс був розроблений ще у 2002 році, у 2007-му на його реалізацію виділили 240 тисяч гривень, але через повінь кошти довелося переадресувати. Нині ми знову звертаємося до облради з проханням підтримати цей проект фінансово і виділити кошти на спорудження меморіалу. У бюджеті сільської ради Гонтівки ми заклали 65 тисяч на облаштування території, близько ста тисяч планує виділити Чернівецька районна рада. Обіцяють долучитися й спонсори. Ще Шевченко писав, що нема Гонті не хреста, ні могили, тож хочемо вшанувати полковника та його героїв-гайдамаків, які загинули мученицькою смертю і очевидно знайшли вічний спокій у Гонтівці».

За переказами, саме на місці, де нині розташована сільська школа, було поховано замордованого катами уманського полковника Івана Гонту разом із його повстанцями-гайдамаками. У 1968 році на території школи відкрили погруддя Івана Гонти. А згодом облаштували шкільний музей на честь національно-визвольного повстання. До літа селяни хочуть розпочати роботи зі встановлення меморіального комплексу. Нині власними силами вони вже насипали високу могилу, підготувавши місце для величного монументу.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина