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Василь Симоненко, український журналіст, поет-шістдесятник

Німеччина занепокоєна інцидентом зі Скрипалем, - Габріель

13 березня, 2018 - 22:25
Фото з сайту fondsk

Міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель обговорив справу отруєного у Великобританії колишнього агента Сергія Скрипаля з британським колегою Борисом Джонсоном.

Про це йдеться в заяві МЗС Німеччини, поширеній прес-службою відомства, повідомляє Укрінформ.

"Я сьогодні говорив з міністром закордонних справ Борисом Джонсоном. Ми дуже занепокоєні цим процесом", - заявив Габріель.

Він наголосив, що обидві глави МЗС різко засуджують цей напад з використанням забороненої хімічної зброї.

"У цій справі стоїмо солідарно на боці наших британських друзів і перебуваємо в тісному контакті з британським урядом. Зрозуміло одне: злочинці мають бути притягнуті до відповідальності. Якщо буде підтверджено, що Росія стоїть за цією справою, це буде дуже серйозний процес", - наголосив Габріель.

Нагадаємо, що Трамп обговорить з Мей інцидент зі Скрипалем.

Джерело: Укрінформ

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