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Василь Симоненко, український журналіст, поет-шістдесятник

Норвегія продасть Катару озброєння на $2 млрд

13 березня, 2018 - 14:55
Фото: kongsberg.com

Найбільший виробник зброї Норвегії компанія Kongsberg Gruppen заявила про підписання листа про наміри щодо постачання Катару обладнання для бойових машин на суму в ;1,93 млрд.  або 15 млрд. норвезьких крон. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Дана попередня домовленість може стати найбільшою в історії компанії. Мова йде про постачання протягом наступних восьми років всього необхідного озброєння і цифрового обладнання для 490 катарських бронетранспортерів, які будуть створені французькою компанією Nexter.

Дана угода вписується в розширене співробітництво між компанією Kongsberg Gruppen і Катаром щодо розвитку військового потенціалу цієї арабської країни. Акції норвезької компанії на фоні новини про контракт на 1,93 млрд. доларів виросли відразу на 7%.

Джерело: День

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