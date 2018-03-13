Норвегія продасть Катару озброєння на $2 млрд

Найбільший виробник зброї Норвегії компанія Kongsberg Gruppen заявила про підписання листа про наміри щодо постачання Катару обладнання для бойових машин на суму в ;1,93 млрд. або 15 млрд. норвезьких крон. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Дана попередня домовленість може стати найбільшою в історії компанії. Мова йде про постачання протягом наступних восьми років всього необхідного озброєння і цифрового обладнання для 490 катарських бронетранспортерів, які будуть створені французькою компанією Nexter.

Дана угода вписується в розширене співробітництво між компанією Kongsberg Gruppen і Катаром щодо розвитку військового потенціалу цієї арабської країни. Акції норвезької компанії на фоні новини про контракт на 1,93 млрд. доларів виросли відразу на 7%.