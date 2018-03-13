Новим держсекретарем США стане директор ЦРУ Майк Помпео, - Трамп

Президент США Дональд Трамп звільняє державного секретаря Рекса Тіллерсона і замінить його директором ЦРУ Майком Помпео. Про це він написав у Twitter у вівторок, 13 березня.

"Майк Помпео, директор ЦРУ, стане нашим новим державним секретарем. Він проведе фантастичну роботу! Дякую Рексу Тіллерсону за його службу! Джина Гаспель стане новим директором ЦРУ, і першою жінкою на цій посаді. Вітаю всіх!", - написав Трамп.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018

"Я пишаюсь тим, що пропоную директору Центрального розвідувального управління Майка Помпео стати новим державним секретарем. Майк був кращим у своєму класі в Вест-Пойнті, гідно служив в армії США, закінчив з відзнакою Гарвардську школу права", - йдеться у заяві Трампа, поширеній Білим домом, передає видання The Washington Post та зазначає, що Трамп 9 березня попросив Тіллерсона подати у відставку.