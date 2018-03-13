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Василь Симоненко, український журналіст, поет-шістдесятник

Новим держсекретарем США стане директор ЦРУ Майк Помпео, - Трамп

13 березня, 2018 - 15:01
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп звільняє державного секретаря Рекса Тіллерсона і замінить його директором ЦРУ Майком Помпео. Про це він написав у Twitter у вівторок, 13 березня.

"Майк Помпео, директор ЦРУ, стане нашим новим державним секретарем. Він проведе фантастичну роботу! Дякую Рексу Тіллерсону за його службу! Джина Гаспель стане новим директором ЦРУ, і першою жінкою на цій посаді. Вітаю всіх!", - написав Трамп.

"Я пишаюсь тим, що пропоную директору Центрального розвідувального управління Майка Помпео стати новим державним секретарем. Майк був кращим у своєму класі в Вест-Пойнті, гідно служив в армії США, закінчив з відзнакою Гарвардську школу права", - йдеться у заяві Трампа, поширеній Білим домом, передає видання The Washington Post та зазначає, що Трамп 9 березня попросив Тіллерсона подати у відставку.

Джерело: День

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